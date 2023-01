A Polícia Federal deflagrou nessa sexta-feira (6/1) a Operação Sentinela para cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça no município de Cruzeiro do Sul/AC.

Cerca de policiais federais realizaram buscas pela circunscrição do município, com a finalidade de efetivar os mandados de prisão em aberto. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para providências cabíveis e posterior encaminhamento ao presídio da cidade.

Dentre os crimes praticados pelos procurados estão tráficos de drogas e roubos.

A Polícia Federal seguirá monitorando as atividades criminosas por meio de diligências e investigações visando cumprir às atribuições constitucionais e dar efetividade as determinações do Poder Judiciário.