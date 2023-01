O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a primeira reunião ministerial do novo governo, ocorrida nesta sexta-feira (6). Para Pacheco, a fala de Lula foi uma demonstração de sua capacidade de aglutinação e de respeito ao Congresso Nacional.

“O presidente Lula demonstra, com essa fala, experiência e capacidade de aglutinação. De fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com as soluções para o país. O presidente e seus ministros poderão contar com isso. Vamos trabalhar muito para que a independência entre os poderes seja a mais harmônica possível”, afirmou Pacheco pelo Twitter.

Na sua fala na abertura da reunião ministerial, Lula afirmou que os integrantes do governo precisam saber que o Executivo não manda no Congresso, ao contrário, precisa do Parlamento. O presidente indicou que trabalhará para manter uma boa relação com a Câmara e com o Senado nos quatro anos de mandato.

A união entre os Poderes tem sido tema de pronunciamentos de Pacheco ao longo dos últimos dois anos. Em meio a crises e desentendimentos, ele sempre defendeu a harmonia e o diálogo entre o Executivo, o legislativo e o Judiciário para a construção de soluções para o Brasil.

A sinalização de um trabalho conjunto entre governo e Congresso já havia sido feita, também, nos discursos durante a posse do novo presidente, quando Lula agradeceu ao Congresso o empenho pela aprovação da PEC da Transição e Pacheco assegurou que o Congresso está aberto ao diálogo com o governo, também citando a Emenda Constitucional 126, de 2022, oriunda da PEC.

Fonte: Agência Senado