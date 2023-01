O primeiro fim de semana de 2023 será quente, praticamente, sem chuvas no Acre. Há possibilidade de pancadas apenas no domingo. Na segunda-feira, poderá chover um pouco mais forte, mas de forma passageira e pontual.

Assim, mesmo com o nível dos rios subindo rapidamente, não há perigo de enchentes nos próximos dias, pois as chuvas serão apenas de forma passageira e pontual, pelo menos até o dia 14 de janeiro.

Por O Tempo Aqu, de Davi Friale.

Relacionado