O Laboratório de Pesquisas Paleontológicas (LPP) da Ufac foi contemplado com recursos federais entre as 34 melhores propostas inscritas no Programa de Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia e a Espaços Científico-Culturais e receberá R$ 475 mil para investir na revitalização da infraestrutura do acervo e em equipamentos para pesquisa.

O resultado da chamada do CNPq/MCTI/FNDCT n.º 39/2022 foi divulgado em dezembro de 2022 e coloca o LPP em destaque nacional pela sua importância científico-cultural. O projeto se inicia em janeiro de 2023 e terá duração de 24 meses.

O recurso será dividido em aquisição de materiais e bolsas de apoio para alunos da Ufac e corpo técnico especialista de fora da universidade. A proposta aprovada prevê a remodelação da exibição do Museu de Paleontologia com novo mobiliário, cartazes atualizados, além de equipar o laboratório para restauração, preparação de fósseis para exibição e produção de material expográfico.

“A expectativa é que, com o investimento, possamos melhorar o espaço físico, aumentar o número de itens em exibição, preparar novas peças e restaurar outras”, disse o professor de Paleontologia do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, da Ufac, Carlos d’Apolito. “Essa melhoria de espaço permitirá, ainda, um ambiente com melhor acessibilidade. Nossa intenção é que pessoas com deficiência, seja de mobilidade ou outros tipos, possam usar o espaço, o que atualmente é difícil para elas.”

A exibição do LPP possui alta demanda social e é um ponto forte de interação entre a Ufac e a sociedade. “No ano de 2022, tivemos mais de mil visitantes que assinaram o livro de presença, mas acreditamos que, na verdade, esse número deva ser bem maior”, lembrou d’Apolito. Na primeira semana de 2023, quatro turmas de escolas de Rio Branco já visitaram o acervo e turmas de mais duas cidades do interior agendaram visita para a segunda semana.

O espaço também é utilizado por estudantes da licenciatura em Biologia para projetos de extensão. “Museus são espaços de ensino e um espaço renovado e moderno será mais estimulante para nossa comunidade acadêmica”, concluiu d’Apolito.

Escolas públicas e privadas podem agendar visita para conhecer o acervo do LPP, com envio de e-mail para [email protected]

Conheça o LPP

O Laboratório de Pesquisas Paleontológicas (LPP) da Ufac foi criado em maio de 1983 com o objetivo de estudar o rico material fóssil presente nas formações geológicas que cobrem toda a Amazônia Ocidental. A coleção de fósseis no Acre, que hoje possui mais de 8 mil peças, começou a partir das pesquisas realizadas pelo professor Alceu Ranzi no final da década de 1970 ao longo dos rios e estradas que cortam todo o Estado do Acre.

Os pesquisadores do LPP descreveram novas espécies para a ciência, despertando o interesse da comunidade científica de todo o mundo para os animais pré-históricos que viveram na Amazônia a partir dos últimos 10 milhões de anos. A riqueza fossilífera do Acre permitiu a formação e a qualificação de vários cientistas com a produção de monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado em instituições nacionais e internacionais.