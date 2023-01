Elevação do Rio Tarauacá assusta mas vazante já começou

Ao meio-dia deste sábado, 7, o nível do Rio Tarauacá, no município que leva o mesmo nome, atingiu a marca de 9,45 metros. Apesar de ter ultrapassado a cota de alerta, que é de 8,50 metros, e estar muito próximo do transbordamento (9,50 metros), nenhuma família está desabrigada ou desalojada.

Conforme a Defesa Civil Estadual, as fortes e concentradas chuvas registradas na região, nos últimos dias, são as responsáveis pela elevação repentina do rio que corta a quarta maior cidade do Acre.

Segundo o coordenador do órgão, coronel Otoni Miranda, além do monitoramento do manancial, a Defesa Civil Estadual tem dado suporte técnico à Prefeitura de Tarauacá.

“Caso seja necessário, estamos à disposição da prefeitura no preenchimento do formulário, junto a Defesa Civil Nacional, para solicitar a decretação de situação de emergência. Além disso, também podemos contribuir na articulação com os órgãos estaduais de assistência social e saúde para atender possíveis desabrigados”, explicou Miranda.

A prefeitura do município começou a mobilização para construir um abrigo público, caso a situação se agrave. Uma escola estadual deverá ser utilizada para receber a população atingida pela enchente do Rio Tarauacá.

Atualização da medição às 18h:

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- COMPDEC TARAUACÁ🚨

INFORMATIVO HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ

🔤 LEGENDA

🌧️Pluviometria últimas 24hs (mm)

🌊Rio Hoje (m)

🅾️Rio Ontem (m)

☔Previsão Chuva (mm)

DATA: 07/01/2023

🌊 06:00➡️ 9,35 ⬆️ 60cm

🌊 09:00➡️ 9,45 ⬆️ 10cm

🌊 12:00➡️ 9,45 ↔️ 0cm

🌊 18:00➡️ 9,00 ⬇️45 cm

🅾️ 08,75 m

🅰️Cota de alerta:8,50m

🆘Cota de transbordamento:09,50m

⭕Cota máxima 19/02/21: 11,15m.

Fonte: Leitura visual in Loco da régua linimétrica e do Pluviometro