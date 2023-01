Foi divulgado nesta 1a semana de janeiro o edital do concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de 2023 para a Magistratura (juiz). No total, são 300 vagas para carreira de juiz pelo país, e o salário estimado pode chegar a R$ 32 mil.

O documento que inclui as regras do processo seletivo foi publicado pelo Diário Oficial Eletrônico do TST. As incrições estarão abertas entre os dias 9 de janeiro a 15 de fevereiro. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo processo seletivo.

O concorrente deve ter concluido o nível superior em Direito, e possuir o mínimo de experiência jurídica cobrado de três anos. Também é necessário o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O valor de inscrição é de R$ 320. Do total, 5% das vagas oferecidas são destinadas para pessoas com deficiência e 20% são para candidatos autodeclarados negros.

A prova seletiva deve acontecer no dia 14 de maio, e deve ocorres nas 24 cidades sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho. Na prova objetiva, serão 100 questões divididadas em três seções diferetes do direto.

Após a prova objetiva, os inscritos terão de passar por duas provas escritas (uma discursiva e outra prática). Após o processo, segue-se para a fase de inscrição definitiva após o exame de sanidade física, mental e psicotécnico e sindicância da vida pregressa e investigação social.

Por fim, os candidatos passarão por uma prova oral e uma avaliação de títulos. As últimas etapas do processo devem ocorrer Brasília, no edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Em caso de dúvidas sobre o concurso, basta entrar em contato pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail [email protected] .

https://www.csjt.jus.br/documents/955023/0/00.+CSJT_Edital+05-01-2023+-+Revisa%CC%83o+Final+com+Anexos+-+assinado.pdf/79f952b3-082f-22c0-0336-cdd668d0183b?t=1673004683645