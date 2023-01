Banco Central: nota de R$100 foi a mais falsificada no Acre em 2022

Close-up of 100 reais banknote - brazilian money.

Em 2022 o Banco Central registrou 141 notas falsificadas apreendidas pela polícia no Acre ou retidas pelas instituições financeiras. A grande maioria, 122 cédulas, são notas de R$100,00, sendo duas da primeira família. Quatro são de R$200,00 mas há falsificações de R$2,00; R$5,00 e R$10,00 da 1ª família.

Em março do ano passado, uma reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, mostrou que em menos de três anos a Polícia Federal estourou 24 laboratórios usados para produção de dinheiro falso. Segundo as investigações, isso impediu a circulação de mais de 250 mil notas “fake”. Uma unidade especial foi criada só para combater esse tipo de crime.

E, no Acre, um caso marcou o mundo das cédulas fakes: a Polícia Federal apreendeu uma nota falsa no valor de R$420,00 com a figura de uma preguiça e pé de maconha.

O caso viralizou no País na época. A nota fake estava em poder de um grupo criminoso que vinha há tempos sendo investigado pela PF em Rio Branco.

No País, 319.031 notas falsificadas foram registradas pelo BC em 2022. São Paulo lidera o ranking nacional de falsificação de dinheiro, com 205.321 cédulas fake. O Amapá é o último, com 85.