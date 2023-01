As dicas da PM para proteção de imóveis durante viagens de férias:fique atento

Após as festas de fim de ano, muitas residências permanecem vazias, uma vez que algumas famílias aproveitam para realizar viagens de férias. Para evitar que criminosos se aproveitem desse momento e prejudiquem o lazer, a Polícia Militar do Acre (PMAC) oferece algumas orientações para que o cidadão possa viajar com segurança.

A Polícia Militar pede que o cidadão fique atento e acione o 190 se observar fatos suspeitos. Foto: Ascom PMAC

Entre os cuidados que podem inibir situações criminosas mais comuns nessa época, como arrombamento e furto em residências, a principal orientação da PM é para que os vizinhos se organizem e se comuniquem. Para isso, é importante combinar com pessoas de confiança, parentes ou amigos, para estarem atentos à casa ou apartamento, e mostrarem movimentação no imóvel enquanto a família estiver fora.

A tenente-coronel Jokebed Taveira, comandante do Policiamento da Capital e Região Metropolitana (CPCM), orienta para o risco em expor a rotina nas redes sociais, fator que contribui para que pessoas com más intenções tenham acesso à localização de usuários da rede em tempo real.

“Em tempos de superexposição em mídias sociais, as pessoas não percebem que entregam informações detalhadas de suas rotinas, e que isso potencializa as oportunidades, deixando-as mais vulneráveis a pessoas mal-intencionadas. É comum encontrar postagens indicando para onde se vai, quanto tempo vai ficar, com quem está, entre outros detalhes. Criminosos também frequentam redes sociais e podem estudar seus alvos sem fazer esforço, com tranquilidade para praticar o crime”, diz a oficial, recomendando que os usuários das redes sociais somente publiquem as fotos no retorno de suas viagens.

Outro ponto a ser observado, segundo a oficial, é a segurança física do imóvel, como a qualidade de portas e janelas, trancas, cadeados e grades. É importante o uso de câmeras, alarmes e outros equipamentos eletrônicos de vigilância, sempre que possível, pois, além de desencorajar o criminoso, favorece sua identificação em caso de o crime ser consumado.

A Polícia Militar pede que o cidadão fique atento a qualquer fato que destoe da rotina da vizinhança e acione o 190, se observar alguma atividade suspeita. Para aqueles que estão fora do estado, o acionamento pode ser feito via Telegram, digitando no campo de busca o comando @pm_ac_190_bot.