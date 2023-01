Nomeado presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, Jorge Viana destacou, entre os principais eixos de sua gestão, a parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para projetar o comércio brasileiro no cenário internacional, especialmente os setores de bens e serviços.

O ex-governador do Acre e ex-senador esteve reunido com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, na sede da entidade, em Brasília, para tratar do fortalecimento desta parceria.

A ApexBrasil, cuja missão é promover os produtos e serviços brasileiros no exterior, passou a ser vinculada ao recriado MDIC. Neste encontro, também participaram o presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o diplomata Augusto Pestana, a diretora-geral executiva da CNC, Simone Guimarães, e a diretora de Relações Institucionais da Confederação, Nara de Deus Vieira.

Tadros frisou a contribuição da ApexBrasil ao setor produtivo brasileiro, sobretudo aos pequenos negócios, que necessitam de apoio técnico para alcançar os nichos de mercado internacional. “A ApexBrasil exerce o papel fundamental de encurtar caminhos e abrir as portas do mundo aos empresários brasileiros. Jorge Viana, um gestor público experiente, irá contribuir com sua extensa bagagem profissional neste setor”, afirmou.