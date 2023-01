Matrículas nas escolas do Acre vão de 9 de janeiro a 3 de março; veja o calendário da SEE para 2023

O Departamento de Gestão de Redes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) divulga o calendário de matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2023, com início na próxima segunda-feira, 9, e encerramento no dia 3 de março.

Na segunda-feira, 9, inicia-se a renovação de matrículas dos alunos da rede pública. O prazo se estende até sexta, 13 e serve para alunos que irão renovar a matrícula na própria escola e dentro da mesma etapa de ensino (ensino fundamental anos finais e iniciais e ensino médio, por exemplo).

Já a partir da segunda, 16, inicia-se a solicitação online de matrículas para alunos novos da educação básica (anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino médio). São aqueles alunos, por exemplo, que migram de outros municípios e também da rede particular de ensino.

O prazo de 16 a 20 de janeiro serve também para a solicitação online de transferência interna para os alunos da rede que desejam pleitear vaga em escola diferente da que se encontram matriculados atualmente.

Já o envio das listas dos alunos que serão encaminhados das escolas das redes municipais para as escolas estaduais deve acontecer entre os dias 23 de janeiro e 2 de fevereiro. Nesse caso, como algumas escolas das redes municipais podem não ter concluído o ano letivo de 2022, os prazos se estenderão do dia 1º ao 3 de março.

Enquanto isso, para o envio das listas dos alunos que serão encaminhados para outra escola dentro da própria rede estadual, o prazo também será entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro. São os alunos que estão mudando de etapa de ensino, como os que estão indo do ensino fundamental, anos finais, para o ensino médio, por exemplo.

O período do dia 6 ao 10 de fevereiro se destina à confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais, além da confirmação e validação das matrículas dos alunos da própria rede. A validação e a confirmação devem ser feitas pelos responsáveis nas escolas onde o aluno irá estudar.

Enquanto isso, a confirmação e a validação das matrículas dos alunos novos que foram solicitadas online se estenderão do dia 15 ao 17 de fevereiro. Já a confirmação e validação das transferências internas solicitadas também de forma online, do 1º ao 3 de março.