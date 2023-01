Concurso em Tarauacá: 18 vagas e cadastro de reserva; edital aqui

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira, 05, a abertura das inscrições do processo seletivo para a contratação de profissionais da área de saúde.

O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica. A banca organizadora do processo seletivo é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo estabelecido no Cronograma Previsto.

O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição on-line sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito o pedido de alteração desta opção.

Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, todos nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Uma vaga para médico clínico-geral, cinco vagas para enfermeiro (1 PCD), uma vaga para psicólogo, cinco vagas para auxiliar de saúde bucal (01 PCD), uma vaga para microscopista e cinco vagas (uma vaga PCD) para técnico de enfermagem.

“A brevidade da vigência dos contratos temporários se dá em razão do início das tratativas administrativas para a contratação da banca examinadora para a realização do concurso público, bem como a preparação do certame, com previsão de realização em julho de 2023”, afirmou a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia.

“Dessa forma para garantir a manutenção da realização dos serviços de saúde destinados à população, realizaremos o Processo Seletivo Simplificado, que por ser um processo mais célere, ocorrerá em um tempo mais curto, e garantirá, ao menos temporariamente, que o sistema de saúde não cesse, já que é serviço essencial assegurado em nossa Constituição”, acrescentou a gestora.

Acresse o edital https://cdn-ibade.selecao.site/edital/1/44/11e261f746c55b39583676a04a0cec5a.pdf