O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta quarta-feira (4), com o secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), Carlos Nasserala, e equipe para falarem sobre o avanço da gestão em tornar Rio Branco uma cidade mais bonita.

Tião Bocalom: “O objetivo, agora, é colocar outras espécies de que dão flores” (Foto: Val Fernandes/Assecom)

De acordo com Tião Bocalom, desde que assumiu a prefeitura se comprometeu em transformar o paisagismo da capital, valorizando as áreas verdes com muitas flores.

“O que enfeita a cidade são exatamente os canteiros centrais, onde o amendoim forrageiro já está sendo plantado nas rotatórias. O objetivo, agora, é colocar bougainville e outras espécies de que dão flores”, explicou.

Ainda de acordo com o gestor, além das flores nas rotatórias e canteiros centrais, também serão inseridos na paisagem da cidade vasos de plantas feitos com pneus reciclados.

O secretário municipal da Semeia, Carlos Nasserala, disse que a prefeitura irá lançar um programa onde o morador vai poder adotar uma praça ou rotatória, para assim, auxiliar a gestão na preservação do local.

“Vamos lançar esse programa, ele já está em fase final de estudo para poder receber a parceria da população para que juntos possamos cuidar do nosso jardim de Rio Branco”, disse.

“Estou muito feliz com essa reunião com o secretário e toda a equipe da Semeia. Todos empenhados e com vontade de fazer a nossa cidade ficar mais bonita”, finalizou o prefeito.