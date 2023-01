Divulgados no fim de dezembro, os mais recentes dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e da Previdência, mostram que o Acre teve um saldo positivo de 464 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro de 2022, após ter obtido um saldo de 701 vagas em outubro.

O saldo de novembro de 2022 foi resultado de 3.534 contratações menos 3.070 de demissões. O acumulado de trabalhadores com carteira assinada no Acre ficou em 95.093 em novembro.

O saldo do mês em 2022 ficou 49,8% abaixo do saldo de novembro de 2021, que foram geradas 921 vagas.

Em novembro o comércio foi o setor que mais empregou no Acre, abrindo 598 novas vagas no Estado. O setor de serviços aparece em segundo, com 105 novas vagas no período.

Os números do Caged são compilados pelo Observatório do Desenvolvimento do Acre.