A prefeitura da capital, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), segue a todo vapor no bairro Portal da Amazônia. Na manhã desta quarta-feira (4), o diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, esteve no bairro vistoriando as obras.

Segundo o gestor, a rua Copaíba faz parte de um pacote de obras que visa pavimentar cinco ruas da capital, onde a prefeitura destinou R$ 1 milhão em recurso próprio, mais R$ 2 milhões e 800 mil de emenda parlamentar do senador Alan Rick.

“Nós temos duas obras representativas que são as ruas Envira e a Copaíba. Além disso, seguimos fazendo a recuperação de outras ruas no entorno por terem sido pavimentadas há muito tempo. Então, estamos por aqui, sempre ajudando a comunidade”, explicou.

Os serviços de recuperação do sistema de esgoto, drenagem, implantação dos drenos profundos, sub-base, base e a capa asfáltica vão proporcionar mais dignidade para os moradores da rua. Agora, a obra segue na fase de meio-fio e sarjeta, para posteriormente, virem as caixas de captação de água e a sinalização.

Valdenaide Ferreira, mora na rua Copaíba há 25 anos e contou que os moradores passavam por uma grande dificuldade. No verão tinham que enfrentar a poeira e no inverno, a lama.

“Estou muito feliz mesmo porque por conta da atual gestão, hoje temos esse asfalto para subir e descer com nossos veículos. Meu esposo tem uma revenda de gás e era muito complicado, as motos viviam na lama e era dificultoso e hoje com o asfalto na porta, estamos muito felizes”, falou emocionada.

Com a entrega dessa obra, a equipe da Emurb segue para a rua Envira, onde vão executar os serviços de pavimentação e recapeamento das vias urbanas.