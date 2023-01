Combustíveis: boletim da ANP não traz dados do Acre; agência explica

A última atualização do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP) não traz os valores praticados no Estado do Acre, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, como é o costume, para nenhum dos combustíveis monitorados pela agência (gasolina comum e aditivada, diesel comum e S10, GLP, GNV e etanol).

A última atualização é de 31 de dezembro de 2022.

A ANP foi questionada sobre a ausência de dados do Estado do Acre nesse levantamento. A agência respondeu que o sistema implantado em setembro segue em adaptação e falhas ocorrem.

“Em razão de nova contratação para a prestação do serviço de Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), cuja vigência se iniciou em 26 de setembro de 2022, o levantamento de preços de combustíveis (LPC) está em fase de implantação da pesquisa”, informou a ANP.

E completou: “Por se tratar de um serviço complexo, que abrange 459 localidades distribuídas por todo o território nacional, é possível que problemas técnicos e operacionais eventualmente gerem intermitência na coleta de dados em determinado município”.