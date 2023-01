O INEP divulgou as datas referentes ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023.

Datas Revalida 2023

1ª Etapa do Revalida 2023/1 (avaliação escrita):

Inscrições:

Data Inicial: 16/01/2023.

Data Final: 20/01/2023.

Aplicação do exame em 05/03/2023.

Divulgação do gabarito em 08/03/2023.

Divulgação dos resultados em 08/05/2023.

2ª Etapa do Revalida 2023/1 (habilidades clínicas):

Inscrições:

Data Inicial: 15/05/2023.

Data Final: 19/05/2023.

Aplicação do exame em 24 e 25/06/2023.

Divulgação do gabarito em 28/06/2023.

Divulgação dos resultados em 29/09/2023.

1ª Etapa do Revalida 2023/2 (avaliação escrita):

Inscrições:

Data Inicial: 21/06/2023.

Data Final: 27/06/2023.

Aplicação do exame em 06/08/2023.

Divulgação do gabarito em 09/08/2023.

Divulgação dos resultados em 02/10/2023.

2ª Etapa do Revalida 2023/2 (habilidades clínicas):

Inscrições:

Data Inicial: 09/10/2023.

Data Final: 13/10/2023.

Aplicação do exame em 02 e 03/12/2023.

Divulgação do gabarito em 06/12/2023.

Divulgação dos resultados em 10/02/2024.

Provas

As provas são aplicadas em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). No momento da inscrição, o participante deverá indicar a cidade onde deseja realizar a prova, também por meio do sistema do exame, no momento da inscrição.

