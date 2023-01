Droga enviada do Acre é retida no Maranhão; quatro são presos

POR: ASCOM-PCMA—

Em uma operação policial deflagrada na manhã desta terça-feira(3), a Polícia Civil do Maranhão conseguiu, cumprir mandados de prisão e de apreensão contra alvos investigados pelo crime de tráfico de drogas. A operação coordenada Superintendência Estadual de Repressão do Narcotráfico(SENARC), com apoio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), se concentrou nos bairros do Santa Cruz e Vera Cruz, em São Luís.

De acordo com o delegado Diego Schiavini, as prisões ocorridas fazem parte da investigação que apreendeu grande quantidade de drogas escondidas no interior de livros remetidos da cidade de Rio Branco, no Acre, fato ocorrido em 02 de junho de 2022, na região do Aeroporto Internacional de São Luís.

Como resultado da ação policial deflagrada nesta terça, 04 pessoas envolvidas com a remessa da droga foram presas preventivamente, bem como foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão. Duas pessoas não foram encontradas e encontram-se na condição de foragidos.