Na tarde desta segunda-feira, 2 de janeiro, a guarnição do 9° Batalhão de Corpo de Bombeiros se deslocou até o Igarapé Diabinho para realizar mergulhos de buscas de bens naufragados. O Diabinho fica localizado em Feijó.

Os bombeiros estavam em busca de um motor de rabeta de 6hp, que havia naufragado no momento em que um ribeirinho iria ancorar no porto.

Após 2 horas de buscas e mergulhos o motor foi encontrado e devolvido ao seu proprietário.

