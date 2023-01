Durante sessão extraordinária, realizada na tarde desta sexta-feira, 30, último dia útil de 2022, o Conselho Seccional da OAB/AC aprovou um maior percentual de descontos na anuidade de jovens advogados e redução no valor para estagiários. A pauta, cujo relator foi o conselheiro Marcelo Neri, foi aprovada à unanimidade e entra em vigor em janeiro de 2023.

“Essa pauta é algo que tínhamos como prioridade, pois é algo que está presente no nosso plano de gestão. E graças a esse grupo de conselheiros e conselheiras, composto por pessoas dedicadas, comprometidas e com ideias inovadoras, que aprovou à unanimidade. Isso faz com que sejamos uma gestão forte, que prioriza o cumprimento das nossas propostas, mas sempre com muita responsabilidade”, destacou a vice-presidente Socorro Rodrigues, que conduziu a sessão histórica.

Com a mudança, o valor total da anuidade do estagiário sofreu uma redução de R$ 482,04 para R$ 241,02. Já para os jovens advogados , o percentual de desconto será diferente em cada um dos cinco primeiros anos de exercício da profissão. Iniciando em 50% no primeiro ano de advocacia e encerrando em 10%, no quinto ano.

“Em 2022 demos início à nossa jornada frente à OAB. Foi um ano de muitos desafios, ajustes e aprendizado. Fizemos um primeiro ano de gestão austera, tendo como alvo muito claro esse objetivo. Queremos avançar ainda mais, em 2023. Faremos o nosso melhor para que a advocacia acreana avance mais”, completou o presidente Rodrigo Aiache.