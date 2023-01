Gladson revela suas verdadeiras prioridades para o novo mandato

—

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

Em uma cerimônia histórica, realizada na noite deste domingo, 1° de janeiro, Gladson de Lima Cameli foi reconduzido ao cargo de governador do Acre pelos próximos quatros anos. Ao lado da vice-governadora Mailza Assis, o gestor tem a desafiadora missão de continuar trabalhando em prol do desenvolvimento do estado e da melhoria da qualidade de vida da população.

Em cerimônia histórica, Gladson Cameli foi reconduzido ao cargo de governador do Acre pelos próximos quatros anos Foto: Diego Gurgel/Secom

Após prestar o compromisso constitucional e assinar o termo de posse durante sessão solene na Assembleia Legislativa, Gladson e Mailza seguiram até o Palácio Rio Branco. Na principal sacada do prédio histórico, Cameli surgiu com a faixa governamental e foi bastante aplaudido pelo público presente ao evento.

Ao lado do filho Guilherme, Gladson Cameli acenou para o público da sacada principal do Palácio Rio Branco, durante a posse governamental. Foto: José Caminha/Secom

O momento mais aguardado foi a leitura do discurso do governador. O chefe do Poder Executivo agradeceu ao povo acreano pela vitória nas urnas, fez uma retrospectiva dos últimos quatros anos e apontou o que será feito na próxima administração para tornar o estado próspero e com mais oportunidades para todos.

“O Acre não pode esperar. Agora é tempo de fazer a diferença na vida de quase 900 mil pessoas. Devemos ter os olhos voltados para a população, os corações conectados com aqueles que mais precisam e a mão sempre pronta a se estender num gesto de respeito, carinho e apoio ao nosso povo”, afirmou.

Na mensagem, Gladson elencou as prioridades que o governo terá a partir de agora. Assegurou não medir esforços para cumpri-las, juntamente com sua equipe de secretários.

“[Vamos] Dar as condições para gerar milhares de empregos para o nosso povo, reduzir drasticamente os índices de feminicídio, combatendo a violência contra a mulher, preparar os nossos jovens para os desafios de amanhã, e proteger e amparar as nossas verdadeiras autoridades: idosos e crianças”, pontuou.

Desde a elevação do Acre à categoria de estado da federação, Gladson Cameli é o segundo acreano de Cruzeiro do Sul a se tornar governador e o terceiro que conquistou a reeleição. Já Mailza Assis é a terceira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora.

Nomeação do novo secretariado de governo

A cerimônia também oficializou a nova equipe de secretários de Estado. Ao todo, 15 gestores foram nomeados pelo governador Gladson Cameli como primeiro ato da administração 2023-2026.

Durante a cerimônia, governador nomeou os novos secretários de Estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Confira os nomes:

Jonathan Donadoni – secretário-chefe da Casa Civil

Alysson Bestene – secretário de Governo

Rômulo Grandidier – secretário da Fazenda

Nayara Lessa – secretária de Comunicação

Julie Messias – secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas

Ricardo Brandão – secretário de Planejamento

Paulo Roberto Correia – secretário de Administração

Pedro Pascoal – secretário de Saúde

Aberson Carvalho – secretário de Educação, Cultura e Esportes

José Américo Gaia – secretário de Justiça e Segurança Pública

José Luís Tchê – secretário de Produção e Agronegócio

Cirleudo Alencar – secretário de Obras Públicas

Egleuson Araújo – secretário de Habitação e Urbanismo

Lauro Santos – secretário de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos

Assurbanipal Mesquita – secretário de Indústria, Ciência, Comércio, Empreendedorismo e Turismo