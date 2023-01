Fique atento: concurso do BB tem 26 vagas para o Acre até dia 24/02

O Banco do Brasil abriu no fimm do ano passado inscrições para um concurso público com 26 vagas de escriturário no Acre. O cargo é para a função de agente comercial.

Interessados devem se candidatar pela internet, até 23h59 de 24 de fevereiro. A taxa é de R$ 50, com isenções podendo ser solicitadas até 3 de janeiro.

Conforme edital, o salário para as vagas é de R$ 3.622,23. O cargo exige nível médio.

Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

Com G1.