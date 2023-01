Na região Norte o dia começou com a posse na madrugada do governador do Amapá, Clécio Luiz, do Solidariedade.

Clécio, que é professor de geografia, já foi vereador e prefeito de Macapá. No discurso de posse, ele destacou pontos do programa de governo e a importância do apoio do povo amapaense. Por volta das 8 horas, foi a vez de Vanderlei Barbosa (Republicanos) assumir o governo de Tocantins. Ele já foi vereador e deputado. Em discurso, Vanderlei destacou alguns dos principais pontos do seu governo anterior e adiantou que vai criar uma superintendência para atendimento de saúde de pessoas com deficiência.

Às nove horas, tomou posse Helder Barbalho, do MDB do Pará, no no Palácio Lauro Sodré. Ele é formado em administração e já foi vereador, deputado e prefeito. No evento Barbalho, destacou a situação fiscal do estado em seu primeiro mandato e o trabalho realizado para reverter o cenário.

Às 15h30, em Rondônia quem toma posse é o governador também reeleito Marcos Rocha, da União Brasil. A cerimônia será no Teatro Palácio das Artes em Porto Velho. Os demais governadores serão empossados às 17h.

No Acre, assumirá o governador reeleito Gladson Camelli, do PT. Camélia é engenheiro e já ocupou os cargos de deputado federal e de senador. No Amazonas, mais uma reeleição. O governo do estado vai ser ocupado novamente por um Wilson Lima do União Brasil. Ele nasceu na cidade de Santarém, no Pará e é jornalista.

Em Roraima, quem assume é Antônio Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denaron do PT. Ele é empresário. A solenidade de posse acontece no plenário a deputada Noêmia Bastos Amazonas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Posse dois mil e vinte e três.

Em Rio Branco, a posse de Gladson Cameli será transmitida pelo Youtube. Serão dois momentos distintos, iniciando na Aleac às 17h30 e, em seguida, no Palácio Rio Branco, às 18h.

Assista na íntegra a cerimônia de posse do governador reeleito Gladson Cameli a partir das 17h30: https://www.youtube.com/watch?v=2BtfrmS1k44