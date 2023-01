Multidão foi à festa da virada na Arena da Floresta, na capital

Paz, saúde, prosperidade, esperança e um ano melhor são alguns dos votos de ano novo de quem compareceu ao Réveillon da Família, em Rio Branco.

O evento, que foi organizado pelo governo do Acre, aconteceu no estacionamento da Arena da Floresta. A expectativa da organização era de que aproximadamente 30 mil pessoas comparecessem à festa, que contou com atrações locais e um show nacional, além da tradicional queima de fogos para celebrar o novo ano.

Rafael Neto levou a família para assistir ao show e passar a virada de ano ouvindo um bom som, e festejando junto às pessoas.

“Eu sempre vou em alguma festa nessa data, mas é a primeira vez que venho no réveillon organizado pelo governo. Música muito boa, e vamos ver a queima de fogos, esse ano trouxe minha filha e genro para assistir aos shows”, disse.

Ao longo de toda a festividade, os cidadãos puderam se sentir seguros, pois equipes de médicos, bombeiros e policiais militares a todo momento estavam circulando no local para verificar possíveis ocorrências, para garantir a segurança de todos.

O secretário de Turismo, Márcio Pereira, explica que a data festiva também é uma oportunidade de aquecer o comércio local.

“O governo trouxe e disponibilizou barracas para que vendedores pudessem estar comercializando comida e bebidas para garantir o conforto de quem veio prestigiar essa festa tão linda. Tenho somente que agradecer ao nosso governador, Gladson Cameli por ter idealizado uma festa tão bonita”, declarou o gestor.

Ana Luiza da Silva foi à festa organizada pelo Estado junto dos pais, e aguardava ansiosa pela atração nacional.

“Nós vimos a divulgação do réveillon através das redes sociais do governo, e aí surgiu o desejo de vir assistir, e participar dessa festividade. Viemos assistir ao show nacional, Jads e Jadson, e também gostamos e conhecemos muito bem o trabalho dos Samba Brothers”, comentou.

A estrutura e local de queima de fogos foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros Militar, e toda a estrutura de segurança da festa foi realizada com antecedência pela segurança pública do Estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom.

Após a décima segunda badalada, quem estava presente pode aproveitar aos 15 minutos de fogos de artifício, que iluminaram o céu e e que marcam a chegada de um novo ano.

“Ao longo desses anos tivemos muitas dificuldades, e agora estamos aqui, com novos propósitos. Hoje é um dia de agradecer e parabenizar toda a equipe que organizou essa festa linda, o governador pensou nessa atividade, e agora é o início de um novo ciclo”, declarou a senadora Mailza Assis, que tomará posse como vice-governadora neste domingo.

Convidado pelo governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, após a queima de fogos da Prefeitura, na Gameleira, foi até o espaço de shows do governo, assistir ao show nacional.

“Vim a convite do governador, e posso dizer: esta festa está muito bonita. Quero desejar paz e muita felicidade para todos que compareceram, um ano de 2023 com muito sucesso, e agradecer ao Gladson por essa festa linda e maravilhosa”, disse o prefeito.

A festa, que teve início às 20h do dia 31, foi até as 5h do dia 1°, dando um belo início de ano a toda a população que compareceu.