Lula toma posse como presidente da República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse na tarde deste domingo (1º) e se tornou presidente da República pela terceira vez. Junto do vice-presidente empossado, Geraldo Alckmin (PSB), Lula assinou o termo de posse.

Para assinar o documento, Lula utilizou uma caneta que diz ter ganhado de um popular em 1989, em um comício no Piauí. “Ele [o homem que o deu a caneta] disse que era para eu assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 1989. Eu não ganhei as eleições de 1989, eu não ganhei em 1994, eu não ganhei em 1998. Em 2002, eu ganhei as eleições e, quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramez Tebet [pai de Simone Tebet]. Em 2006, eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora, eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui é uma homenagem ao povo do estado do Piauí”, disse Lula.

A cerimônia, sediada no Congresso Nacional, em Brasília, foi presidida por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que pediu um minuto de silêncio pela morte de Pelé e do papa emérito Bento XVI . Depois, Lula, Pacheco e os demais presentes cantaram o hino nacional, tocado pela banca dos fuzileiros navais.

Em seguida, Lula e Alckmin fizeram o juramento de cumprimento da Constituição. Depois de ler o texto, Lula foi ovacionado por parlamentares presentes com o canto de “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

Depois, Pacheco declarou Lula e Alckmin empossados. O presidente foi aplaudido e recebeu gritos de “viva a democracia”.

Antes de chegar ao Congresso Nacional, Lula desfilou em carro aberto ao lado da primeira-dama Janja, de Alckmin e da esposa do vice-presidente, Lu Alckmin.