CONTRATO ASSINADO: Câmara de Vereadores começa 2023 realizando o sonho de ter sede própria em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira (28) o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Cap.N.Lima (Progressistas) esteve na Prefeitura de Rio Branco com o prefeito Tião Bocalom para realizar a assinatura do contrato com a empresa Borges Comércio e Construções EIRELI para execução da primeira etapa da sede do Legislativo Municipal.

A previsão para execução da primeira etapa da obra é de 18 meses, serão 6 mil metros quadrados para a construção da parte administrativa e o plenário. A sede ainda irá contar os gabinetes dos vereadores, estacionamento subterrâneo e auditório. A fiscalização da obra, análise e assessoria de projetos será feita através de uma parceria já firmada com a Caixa Econômica Federal. A obra total está orçada em 28.651.498,83.

O presidente da Câmara fez questão de ressaltar que ficará em caixa para o andamento da obra cerca de R$ 20 milhões e destacou a iniciativa da Mesa Diretora para realização deste sonho.

“Estamos sonhando com essa obra há 59 anos. A Câmara possui 20 milhões em caixa e a prefeitura terá uma parcela de contribuição para inteirar o valor da conclusão da obra. É um sonho realizado, tanto de vereadores, como dos funcionários da casa. É um projeto para 50 anos, arrojado, são 11 mil m² de construção. É um projeto de realizações e de futuro”, destacou N.Lima.

N.Lima ainda agradeceu o apoio e parceria junto ao prefeito Tião Bocalom e sua equipe, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA para a construção, assim como também ao ex- vereador e membro da Comissão da Construção da Nova Sede, Artêmio Costa.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) destacou a importância do Legislativo Mirim ter a sua própria sede.

‘’A Câmara até hoje viveu de alugueis então ela precisa ter sua autonomia tendo seu prédio próprio, e os vereadores, servidores merecem isso. Parabéns a Mesa Diretora na gestão do N.Lima que deu mais força ainda a este sonho pra nós é uma satisfação fazer parte disso, e ainda queremos fazer mais pois queremos ver esse prédio pronto”, disse o Chefe do Executivo Municipal.