Acreanos entre os que mais visitaram Parque do Iguaçu em 2022

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 1.434.308 visitantes no ano de 2022, de 1.º de janeiro a 31 de dezembro. A visitação foi 118% maior que a registrada no ano passado, quando 655.335 pessoas estiveram na unidade de conservação. Em comparação com 2019, período anterior à pandemia e melhor ano de visitação, o parque recuperou 71% do total de 2.020.358 ingressos daquele período.

Visitantes de 148 países se maravilharam com as experiências no Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza. Os países que mais visitaram o Parque Nacional do Iguaçu, depois do Brasil, são, em número de pessoas, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, França, Uruguai, Espanha, Alemanha, Colômbia, Peru, Inglaterra, México, Chile, Bolívia, Itália, Israel, Holanda, Canadá, Afeganistão, Suíça, entre outros.

Os brasileiros são a maioria dos visitantes, representando 63% do total das nacionalidades. Entre os estados que mais visitaram, o Paraná lidera, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Ceará, Acre, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso e Alagoas.

Apaixonados pelo Parque Nacional do Iguaçu – Entre tantos apaixonados pela Maravilha Mundial da Natureza está a visitante de Minas Gerais Vilmara Poyer, que fez questão de externalizar sua gratidão pela viagem e experiência. “Conseguimos juntar as férias da família e decidimos ficar perto da natureza e conhecer esse paraíso. Um local como nenhum outro no mundo, que energia, que beleza, impossível cansar de olhar. Passeio maravilhoso!”

Quem também vivenciou momentos mágicos no parque é a Monica Clein, do estado do Mato Grosso do Sul. “Tinha um sonho imenso em visitar as Cataratas do Iguaçu, mas não imaginei que seria tão lindo. Nada se compara em estar presente. É muito mais bonito estando aqui. Uma pintura. Quero muito voltar e trazer todo mundo.”

A Sara Bugo, de São Paulo, já conhecia as Cataratas do Iguaçu, porém na última visita optou por conhecer de um modo diferente. “Sempre incrível visitar o parque, mas passeando de bicicleta é outra aventura. Parece que você sente mais o parque, vive melhor ele, conhece com outro olhar. O melhor passeio que fiz.”

Do outro lado do oceano, a visitante Wynn Reed, que vive nos Estados Unidos, ficou impressionada com a paisagem, infraestrutura e atendimento. “É de fato uma maravilha do mundo, um lugar incrível para se visitar. As Cataratas são maiores do que eu podia imaginar. A passarela foi onde fiquei mais animada.”

A Kanan Keskin veio de mais longe, da Turquia, e também se encantou. “A vista é muito impressionante. Fiquei sem palavras. A experiência mais incrível que já tive, ver a natureza tão grandiosa assim de perto, sentir tudo isso. Definitivamente farei isso de novo. Visitar uma única vez é impossível.”

Histórico da visitação anual ao Parque Nacional do Iguaçu desde 1999:

2022: 1.434.308

2021: 655.335

2020: 658.367

2019: 2.020.358

2018: 1.895.501

2017: 1.788.922

2016: 1.560.792

2015: 1.642.093

2014: 1.550.607

2013: 1.518.876

2012: 1.535.382

2011: 1.394.187

2010: 1.265.765

2009: 1.070.072

2008: 1.154.046

2007: 1.055.433

2006: 954.039

2005: 1.084.239

2004: 980.937

2003: 764.709

2002: 645.832

2001: 735.775

2000: 767.157

1999: 772.287

Ingressos antecipados e on-line – Para visitar o parque é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados.