Tchê, Minoru, Diniz e Bestene: Gladson nomeia mais gestores

Foram anunciados neste sábado, 31, quatro novos nomes que irão compor a próxima gestão do governador Gladson Cameli para o quadriênio 2023-2026.

Na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Seprod), José Luis Tchê assumirá a titularidade; José Bestene no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a partir de fevereiro; Minoru Kimpara na Fundação de Cultura Elias Mansour e Moisés Diniz na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac).

Na última segunda-feira, 26, o governador já havia anunciado a primeira lista de secretários, presidentes de autarquias e comandantes de corporações, contendo 17 nomes (leia aqui). Na quarta-feira, 28, foi anunciado o nome do procurador-geral do Estado, Marcos Santiago Motta, que permanecerá na chefia da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Nesta sexta, 30, o governador anunciou outros 17 nomes (leia aqui), todos com perfis técnicos e de escolhas pessoais, assim como os da primeira lista, para a composição do secretariado da nova gestão.

Confira o breve currículos dos novos gestores

Cultura – Minoru Kinpara

Minoru Kinpara é graduado em Pedagogia e Letras Inglês pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Mestre em Educação e Administração Educacional e doutor em Educação e Desenvolvimento Humano pela Unicamp – Campinas – São Paulo. Pós-doutor em Comunicação Educativa pela Universidade de Salamanca – Espanha. Foi Reitor da Universidade Federal do Acre (2012 – 2018), diretor de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, diretor de Cursos e Programas Especiais de Graduação, diretor do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância, diretor do antigo Departamento de Educação da Ufac, vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub). Atualmente é professor titular da Ufac.

Saneacre – José Bestene

José Bestene é sociólogo formado pela Uninorte. Começou sua carreira profissional gerenciando as agências bancárias do extinto Banco do Acre (Banacre), nas cidades de Cruzeiro do Sul e São Paulo. Em seguida foi titular na Secretaria de Administração de Rio Branco. É detentor de cinco mandatos eletivos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e em um deles foi presidente do Poder Legislativo. Também exerceu a função de secretário Municipal e Estadual de Saúde; presidente do Departamento Estadual de Águas e Esgotos (Depasa); presidente da Companhia de Saneamento e Água (Sanacre), e presidente da Executiva Estadual do Progressista.

Produção e Agronegócio – Luís Tchê

José Luís Scheffer – Tchê é formado em Contabilidade e Administração de Empresas. Deputado Estadual por cinco mandatos na Aleac, já foi segundo secretário da mesa diretora, presidiu diversas comissões e também CPI, já foi líder do Governo na Assembleia, presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale por dois mandatos e na mesma entidade já ocupou o cargo de secretário-geral e tesoureiro-geral .

Fapac – Moisés Diniz

Moisés Diniz é formado em Pedagogia, vice-presidente da Academia Acreana de Letras e autor de diversos livros. Foi secretário de Educação de Rio Branco e secretário adjunto de Estado da Educação por duas vezes. Foi deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de Tarauacá.