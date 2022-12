Réveillon da Família vai até 5h deste 1o de janeiro em Rio Branco

Na contagem regressiva para a virada do ano, a gestão governamental do Acre faz os ajustes finais para o Réveillon da Família e convida a população para uma grande festa que será realizada no estacionamento do Arena Floresta, neste sábado, 31, a partir das 20 horas, e contará com a presença de bandas locais e da atração nacional, a dupla Jads e Jackson. Com isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) esteve realizando vistorias a fim de garantir a segurança do público, neste sábado.

“Juntamente com Júlio César e demais gestores, trabalhamos com dedicação para realizar os ajustes finais e assegurarmos uma celebração especial para todas as famílias da Capital, que ficaram mais de três anos sem esse evento, por causa da pandemia”, disse um dos organizadores do evento, Dudé Lima.

Organizador do show pirotécnico, Emerson Gonçalves disse: “Haverá 15 minutos de efeitos visuais. Há uma média de 1.500 fogos de artifício sem estampido, cumprindo com a legislação vigente”.

O governo do Acre está atento às necessidades de todos e cumpre a lei n° 3.939, que proíbe os fogos de artifício com estampido, com o objetivo de proteger as pessoas que são sensíveis ao baurlho e aos animais que ficam assustados com os fogos de artifícios.

“O governo do Estado nos chamou para verificar as instalações do palco, quioques de alimentação e o ambiente da queima de fogos, a fim de assegurar que os três pontos estejam de acordo com as normas de segurança e todos possam usufruir de uma virada do ano com tranquilidade”, afirmou o comandante-geral do CBMAC, Charles Santos.

Na despedida de 2022 e as boas-vindas ao ano de 2023, em Rio Branco, o Arena da Floresta terá barracas da Economia Solidária e ambulantes habilitados para recepcionar o público.

Confira a programação do Réveillion da Família em 2023, em Rio Branco

DJ Black Junior – 20h

Mugs II – 21h

Sandra Melo e Banda – 22h30

Show Pirotécnico – meia noite

Show Nacional- Jads & Jadson – 0h15

Samba Brother’s – 2h

Álamo Kário e Banda – 3h30

Encerramento – 5h