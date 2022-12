Civil traça estratégia por segurança na virada de ano no Acre

Ao final da tarde desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Estado do Acre traçou um planejamento estratégico de ações investigativas durante os festejos de fim de ano no sentido de neutralizar ações criminosas que por ventura venham acontecer.

As ações da Polícia Civil seguem diretrizes da atual gestão de intensificar o combate a criminalidade em área prioritárias, em especial onde vem ocorrendo práticas delituosas de crimes contra a vida.

O trabalho investigativo envolve, sobretudo, equipes de delegacias especializadas como: Draco, Denarc, DHPP, que investigam ações criminosas organizadas.

O trabalho será intensificado pelos policiais e com troca de informações que visam neutralizar ações criminosas de grupos que tentam contra a paz social.

As ações, terão início na manhã desta sexta-feira, 30, e se encerram ao final da próxima segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, e irão integrar ações das forças de segurança do estado com objetivo de contribuir com a manutenção da segurança pública e garantir a paz social durante os festejos de fim de ano.