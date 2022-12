—Assessoria de Comunicação da PMAC—

Durante Operação Saturação realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na noite desta quinta-feira, 29, na estrada entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, policiais dos grupos Tático e de Policiamento com Cães do 7º Batalhão prenderam dois homens com quase 20 quilos de maconha.

Segundo os policiais, durante a abordagem os criminosos tentaram fugir e colidiram o veículo em que trafegavam em uma motocicleta da PM. Os militares acompanharam os homens, que tentavam se livrar das drogas jogando na lateral da via, e os prenderam em flagrante quando colidiram o carro no meio fio e danificaram os pneus.

A dupla foi conduzida e entregue, junto às drogas apreendidas, na delegacia local para que a autoridade de Polícia Civil investigue os fatos.