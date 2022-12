==Assessoria de Comunicação da PMAC===

Na manhã desta sexta-feira, 30, policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem e apreenderam um adolescente, no bairro 6 de Agosto, com uma moto roubada, uma arma de fogo artesanal e um simulacro. Na quarta-feira, 28, os policiais da Unidade já haviam prendido outro criminoso, na Cidade do Povo, e apreendido mais duas motos roubadas, além de três armas de fogo com munições.

Na ocorrência que findou no bairro 6 de Agosto, os policiais tentaram abordar os dois indivíduos na Via Chico Mendes. O homem e o menor fugiram na moto, no entanto foram capturados quando se desequilibraram e caíram na região próximo à caixa d’água. Com a dupla, além da moto roubada, havia uma arma artesanal e um simulacro de arma de fogo, itens utilizados em assaltos pela cidade.

No bairro Cidade do Povo, os militares seguiam uma denúncia de que uma casa abandonada estaria sendo usada para guardar objetos roubados. A guarnição encontrou uma moto com restrição, e em outra casa ao lado, também abandonada, prendeu um homem que escondia duas armas artesanais e munições. Durante a ocorrência, o homem entregou mais uma arma que estava escondida em sua casa e outra motocicleta.

As ocorrências foram encaminhadas às delegacias responsáveis, para abertura do devido inquérito policial.