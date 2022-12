Idealizado para reconhecer e dar dar visibilidade a ações de prevenção e enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, o Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral contemplou este ano iniciativas de prevenção e combate à violência, maus-tratos e crimes contra mulheres por parte do Poder Judiciário. Criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021 em homenagem à magistrada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) assassinada pelo ex-marido, a ação premia projetos nas seguintes categorias: Tribunal; Magistrado/Magistrada; Atores do Sistema de Justiça Criminal; Organizações Não governamentais; Mídia; e Produção Acadêmica.

Entre os projetos agraciados em 2022 está o Podcast Atena: elas por elas, vencedor na Categoria Mídia. Disponibilizados na plataforma da Rádio Itatiaia (Itacast), os 12 episódios produzidos pela emissora são tratados reais de mulheres brasileiras que sofreram abusos, violência e até tentativa de homicídio nos últimos anos. Com a preocupação de estender o combate à violência doméstica para além do processo judicial, o juiz Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) Alexandre Machado criou o projeto “Justiça que sabe para prever, acolhe para empoderar”. A ação multidisciplinar foi concebida para oferecer meios para a mulher superar a fragilidade causada pela violência, romper a dependência econômica e, assim, tornar-se protagonista da própria história. A boa prática, que viabiliza novas perspectivas de vida para as participantes sem descuidar das ações judiciais previstas na lei, ficou com a primeira colocação na categoria Magistrado/Magistrada.

Já o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), desenvolveu o aplicativo SOS MuTodos os postslher MT – Botão do Pânico. Desenvolvido para mulheres que sofrem violência doméstica e que efetuem pedido de medidas protetivas, o app foi o vencedor na Categoria Tribunal. Para os organizadores, o Botão do Pânico é medida assertiva de contato entre a vítima e o Poder Judiciário. Combater a violência contra mulheres também se tornou agenda prioritária para o Ministério Público do Acre (MPAC), responsável pelo lançamento do projeto OBSgênero ou Observatório de Gênero, vencedor da Categoria Sistema de Justiça Criminal. O núcleo de estudos e debates sobre o tema é estratégia para o enfrentamento desse tipo de violência no estado do Acre, que lidera o ranking de violência sexual contra a dignidade de crianças e adolescentes e é o terceiro colocado no número de estupros e estupros de vulnerável, sendo o terceiro também no número de violência doméstica no tocante à lesão corporal.

O projeto vencedor da categoria Organizações Não Governamentais ficou com o Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi (CDVida). Por meio da ação, milhares de mulheres cariocas, mães, jovens e meninas que lidam com um cotidiano de dificuldades econômicas, vulnerabilidade social e agressões em uma das localidades mais pobres e violentas do país, recebem ajuda, orientação e apoio ao longo dos 24 anos de existência da entidade. Na categoria Produção Acadêmica, a primeira colocação ficou com o trabalho “Testemunho Midiático e os Crimes de Feminicídio”, dissertação de mestrado da advogada Poliana Nara de Oliveira Bezerra, defendida no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que analisou matérias jornalísticas locais sobre a temática entre os anos de 2015 a 2018.