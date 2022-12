O anúncio do pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) referente ao ano de 2018 para os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) foi feito pelo governador Gladson Cameli na noite desta terça-feira, 27, durante cerimônia de promoção de bombeiros militares.

“Não poderia encerrar a minha noite antes de parabenizar e passar a informação a todos os servidores do Detran de que o pagamento do Pavat será no dia 29”, enfatizou o governador.

Até 2018 o Pavat foi pago aos servidores por meio de portaria interna, porém a lei determinava a publicação de um decreto governamental estabelecendo critérios para este pagamento. Em 2019, foi publicado o decreto com os novos procedimentos para o pagamento do prêmio, o que foi colocado em prática já em 2020.

Mesmo com a definição dos novos procedimentos para pagamento, o valor referente ao Pavat exercício 2018 ficou retido, aguardando análise administrativa, e somente este ano foi possível fazer a liberação do pagamento.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran/AC (Sindetran), Isacc de Moura, o pagamento desse Pavat é a prova de que esta gestão preza pela justiça e valorização do servidor público. “Estamos felizes e gratos ao governo e ao conselho diretor, que não mediu esforços para fazer valer a lei e a justiça”, ressaltou Isacc.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) está previsto no Plano de Carreiras e Salários da autarquia, criado pela Lei nº 2.448, de outubro de 2011 e faz parte da política de valorização do servidor.

O prêmio é uma conquista obtida por meio do sistema de metas, remunerando os profissionais pela dedicação, assiduidade, capacitação e interação em ações diretas na educação de trânsito, além de alcançar os índices para redução de mortes em rodovias estaduais.