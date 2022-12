Posse de Lula terá shows, gastronomia e segurança reforçada

Neste domingo, 1º de janeiro de 2023, mais de 300 mil pessoas devem participar da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. Eles tomarão posse em sessão solene do Congresso Nacional, às 15h, no Plenário da Câmara dos Deputados, mas a festa popular, as atrações culturais e gastronômicas e os shows musicais começam antes, a partir das 10h. A sessão solene de posse será presidida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

As forças de segurança pública federais e do Distrito Federal estão trabalhando em conjunto para garantir um dia sem violência ou acidentes. O trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios está proibido até o dia 2.

O roteiro da posse prevê a chegada dos convidados (entre eles os chefes de Estado e de governo) ao Congresso Nacional a partir das 13h45. Lula será recebido no Congresso pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no Parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes.

Alterações

Duas alterações estão previstas em relação a cerimônias anteriores. Uma delas é que não deve ocorrer a tradicional salva de 21 tiros de canhão. A outra é que as esposas de Lula e Alckmin, Rosângela da Silva e Lu Alckmin, respectivamente, devem subir a rampa na frente dos maridos, e não atrás, como de costume. Também está sendo esperada a participação da cachorrinha Resistência, adotada por Lula e Janja, como é conhecida a futura primeira-dama.

Festival do Futuro

Paralelamente às solenidades oficiais da posse, ocorrerá na Esplanada dos Ministérios o Festival do Futuro — A Alegria vai tomar posse, com shows gratuitos de dezenas de artistas em dois palcos. Haverá nos palcos um telão para a transmissão dos eventos da posse. A festa terá início às 10h. Os shows musicais serão interrompidos entre 13h e 18h30 para que o público acompanhe a transmissão da posse oficial em telões instalados na área do festival.

Haverá shows gratuitos de diversos artistas: Gaby Amarantos, Baiana System, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pablo Vittar e Duda Beat, Chico César, Leoni, Maria Rita, Margareth Menezes, Martinho da Vila, Odair José, Pabllo Vittar, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz, Valesca Popozuda, Zélia Duncan, entre outros.

A expectativa é de que compareçam à posse de Lula cerca de 700 jornalistas e 2 mil convidados.

Haverá também vendedores ambulantes de comidas e food trucks no Pavilhão do Parque da Cidade, no estacionamento do Planetário de Brasília, no estacionamento da Granja do Torto, em escolas públicas da Asa Sul e da Asa Norte. Esses locais vão abrigar caravanas vindas de outros estados.

Se

Para que um evento de magnitude da posse presidencial aconteça, é fundamental que exista um esquema igualmente complexo de segurança. Os efetivos das Polícias do Senado e da Câmara também estarão a postos para garantir a tranquilidade de autoridades, convidados e colaboradores previamente autorizados para a solenidade.

O sistema de segurança é reforçado e extrapola os limites do Congresso Nacional, contemplando toda a Esplanada. Para que essa área esteja protegida, existe uma estratégia de atuação que integra as Forças Armadas e as auxiliares.

Será proibido acessar a área com armas brancas ou objetos pontiagudos como tesouras, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser e similares, armas de brinquedo ou réplicas, barracas, tendas, fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros (como megafone), substâncias inflamáveis, drogas ilícitas ou quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio, como guarda-chuvas muito grandes ou pontiagudos e cadeiras. Não será permitido acessar a área com animais, exceto cães-guia.

Mobilidade

Por questões de segurança, ocorrerá restrição de veículos e de pessoas no dia da posse. As vias S1, S2, N1 e N2 serão interditadas, com acesso restrito à região do Congresso Nacional. O trecho que vai da via L4 até a Esplanada também estará com restrições.

Os ônibus coletivos seguirão a programação horária de sábado, com aumento no número de viagens conforme a demanda de passageiros. A operação do Metrô-DF será das 9h às 2h da madrugada, com todas as estações abertas para embarque e desembarque até as 22h. Depois desse horário, somente a Estação Central ficará aberta para embarque, com desembarque em todas as estações.

A PMDF fará revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e em meio ao público.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), o bloqueio da S1 será feito a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto. Os motoristas que estiverem na L2 Norte não poderão acessar a Esplanada. A liberação das vias para o trânsito de veículos somente ocorrerá após avaliação técnica, após a finalização do festival e dispersão do público. Quem for de carro ao evento, pode estacionar no Setor Bancário Norte, Setor de Autarquias e Setor de Diversões, locais indicados também para desembarque de táxis e de veículos de aplicativos.

Ainda segundo a SSP-DF, o acesso de pedestres no dia 1º será somente pela N1. Não será autorizado o acesso pela S1 ou pelas escadarias dos ministérios.

Efetivos

A Polícia Federal vai focar na proteção de autoridades, com mil policiais trabalhando. Estão confirmadas 56 delegações estrangeiras, com 25 presidentes e chefes de Estado. A Polícia Civil do Distrito Federal terá 300 policiais ajudando na segurança pública e todas as delegacias estarão funcionando. Todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estará trabalhando no dia da posse.

O Corpo de Bombeiros terá mais de 250 integrantes de prontidão, que também vão ajudar nos 5 postos do SAMU espalhados pela região. Também haverá efetivo do Detran, com viaturas, helicópteros e guinchos; e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o major Michello Bueno, da PMDF, todos os policiais da corporação vão trabalhar no dia da posse. Ele ressaltou que as pessoas não devem levar objetos que possam trazer algum perigo.

— A gente pede que as pessoas colaborem e não levem objetos que possam ser usados como arma, como por exemplo um guarda-chuva, haste de bandeira, faca, canivete, não vai poder entrar, de preferência não leve nada que possa ser usado como uma arma. Qualquer coisa que pode ser usada como arma não vai ser autorizada a entrar lá, garrafas de vidro, copos e etc — disse o major.

Ele também sugere que as pessoas levem água e protetor solar e coloquem cartão de identificação no bolso de crianças.

— As pessoas podem ir tranquilo, levem água, protetor solar. Crianças identifique as crianças, coloquem, se vocês puderem, coloquem um cartão na criança caso ela se perca e orientar a criança a procurar um policial militar. Vão tranquilos porque a Polícia Militar vai estar lá presente em todos os pontos — acrescentou o major.

Recomendações e dicas

Dê preferência ao transporte coletivo para chegar à festa da posse

A Praça dos Três Poderes terá limite máximo de 30 mil pessoas

Haverá policiais com detectores de metais

As pessoas poderão se alimentar em vendedores ambulantes e food trucks espalhados pela região da Esplanada

Não será permitida nenhuma manifestação de cunho político contrário na região central de Brasília no dia da posse

A festa está prevista para acabar às 4h do dia 2

Use embalagens transparentes se for levar lanche e água

Haverá telões espalhados pela região para transmitir a posse ao vivo

A festa terá apresentação da Esquadrilha da Fumaça

O esquema de segurança contará com policiais à paisana, atiradores de elite, câmeras e barreiras antidrone

Bolsas e mochilas poderão ser revistadas

Água potável será oferecida gratuitamente em estações móveis

Haverá um local especialmente reservado para o público infantil

Use máscara se estiver com sintomas gripais

Acompanhe o site da Secretaria de Transporte do GDF para saber os ônibus que estarão funcionando e o horário do metrô

(Colaborou Elisa Chagas)

Fonte: Agência Senado