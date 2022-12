Lula anuncia nomes de novos ministros; Tebet, Marina, Lupi e mais

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (29) os 16 ministros que faltavam para compor sua equipe. O futuro chefe do executivo federal oficializou os nomes de Marina Silva (Rede) no Meio Ambiente, Simone Tebet (MDB) no Planejamento, Carlos Lupi na Previdência Social e Renan Filho nos Transportes.

O futuro governante do Brasil já tinha revelado os nomes de 21 profissionais que chefiarão os ministérios durante o governo petista. Ele havia garantido que até o final desta semana comunicaria quem eram os outros que fariam parte da sua equipe.

Ao longo da última semana, o presidente eleito negociou com partidos, caciques políticos, parlamentares, governadores e prefeitos para definir quem comandaria as pastas.

O MDB indicou Renan Filho e Jader Filho para cuidarem dos ministérios das Cidades e dos Transportes, respectivamente, e Simone Tebet entrou na cota pessoal de Lula para ficar com o Planejamento.

O PSD conquistou três pastas para administrar e nomeou Alexandre Silveira, André de Paula e Carlos Fávaro para serem os representantes da sigla no governo do PT.

O União Brasil conquistou duas áreas para cuidar, no entanto, Luciano Bivar revelou para jornalistas que Daniela Souza e Juscelino Filho entraram pela cota pessoal de Lula e que o partido seguirá independente no Congresso Nacional.

O PDT será representado pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. O cacique foi um dos maiores aliados de Ciro Gomes durante as eleições, mas resolveu aceitar o convite do PT para fazer parte do novo governo.

O PSOL e a Rede, que formam federação, conquistaram uma cadeira cada. Marina Silva ficou com o Meio Ambiente, pasta que comandou de 2003 a 2008, enquanto Sônia Guajajara será ministra dos Povos Originários.

O PT também teve filiados nomeados por Lula. Paulo Pimenta será Ministro da Comunicação Social e Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário.

O presidente eleito ainda comunicou que José Guimarães, Jacques Wagner e Randolfe Rodrigues serão os líderes do seu governo.

Confira abaixo a lista dos nomes divulgados nesta quinta

Alexandre Silveira (PSD) como Ministro de Minas e Energia

Jader Filho (MDB) como Ministro das Cidades

Carlos Lupi (PDT) como Ministro da Previdência Social

André de Paula (PSD) como Ministro da Pesca e Aquicultura

Waldez Góes (PDT) como Ministro da Integração Nacional

Carlos Fávaro (PSD) como Ministro da Agricultura

Paulo Pimenta (PT) como Ministro da Secretaria de Comunicação Social

Gonçalves Dias como Ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Juscelino Filho (União Brasil) como Ministro do Comunicação

Ana Moser como Ministra do Esporte

Marina Silva (Rede) como Ministra Meio Ambiente

Paulo Teixeira (PT) como Ministro do Desenvolvimento Agrário

Simone Tebet (MDB) como Ministra do Planejamento

Daniela Souza (União Brasil) como Ministra do Turismo

Sonia Guajajara (PSOL) como Ministra dos Povos Indígenas

Renan Filho (MDB) como Ministro dos Transportes

Líderes do governo

José Guimarães será o líder do governo na Câmara

Jacques Wagner será o líder do governo no Senado

Randolfe Rodrigues será o líder do governo no Congresso

Confira os outros 21 ministros que já tinham sido anunciados por Lula

1 – Fazenda – Fernando Haddad

2 – Defesa – José Múcio Monteiro

3 – Casa Civil – Rui Costa

4 – Justiça e Segurança Pública – Flávio Dino

5 – Relações Exteriores – Mauro Vieira

6 – Cultura – Margareth Menezes

7 – Trabalho – Luiz Marinho

8 – Educação – Camilo Santana

9 – Relações Institucionais – Alexandre Padilha

10 – Secretaria-Geral da Presidência da República – Márcio Macêdo

11 – Advocacia-Geral da União (AGU) – Jorge Messias

12 – Ministério da Saúde – Nísia Trindade

13 – Ministério da Gestão e Inovação – Esther Dweck

14 – Ministério de Portos e Aeroportos – Márcio França

15 – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – Luciana Santos

16 – Ministério das Mulheres – Cida Gonçalves

17 – Ministério do Desenvolvimento Social – Wellington Dias

18 – Ministério da Igualdade Racial – Anielle Franco

19 – Ministério dos Direitos Humanos – Silvio Almeida

20 – Ministério da Indústria e Comércio – Geraldo Alckmin

21 – Controladoria-Geral da União (CGU) – Vinícius Carvalho