O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) torna público o Edital N°32 Seplag/Iapen, de 26 de dezembro de 2022. O documento convoca uma candidata ao cargo de técnica em enfermagem a realizar a entrega de documentos e assinatura do contrato do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para o âmbito de atenção básica à saúde prisional.

A candidata Auricelia Bezerra de Menezes Silva deve comparecer até o dia 26 de janeiro de 2023, das 8h às 13h, no Iapen, localizado na Rua Coronel Fontenele de Castro, n° 44 – Bairro Estação Experimental – Rio Branco, portando todos os documentos exigidos e listados no item 2.2 do presente edital.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este processo seletivo simplificado junto ao Iapen, por meio do número (68) 3223-9833, e junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected]