Em abordagem, PM apreende mais de 6kg de drogas em Rio Branco

Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu na tarde desta terça-feira, 27, mais de seis quilos de drogas. O fato ocorreu no bairro Vila Acre, onde duas pessoas foram presas.

As equipes estavam no Parque Chico Mendes, quando foram informados de que um veículo que estaria parado. Segundo o relato, o automóvel seria utilizado no transporte de substância de entorpecente para os bairros da capital.

Diante das informações, os militares conseguiram abordar o veículo, um HB 20 de cor branca, sendo encontrado no banco traseiro, um saco de ração com seis quilos e trezentas gramas, além de 948 reais no porta luvas.

A dupla, sendo um deles monitorado por tornozeleira eletrônica pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC