Feriado do aniversário de Rio Branco é adiado para sexta, 30/12

Elynalia Lima

O governo do Acre, por meio do decreto nº 11.164 publicado nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial do Estado, transfere a comemoração do aniversário do Município de Rio Branco do dia 28 de dezembro, quarta-feira, para o dia 30, sexta.

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração.

Para evitar transtornos, os acreanos precisam estar atentos. Órgãos e secretarias estaduais fecham nesse dia e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 2.

Aniversário do Município de Rio Branco

Ao povoado surgido nas redondezas do Seringal Volta da Empreza, foi dado o nome de Vila Rio Branco, no dia 22 de agosto de 1904. O local converteu-se no maior e mais produtivo centro urbano da região e capital do Estado do Acre.