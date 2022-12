Ufac aprovada em programa de mestrado profissional em Química

A proposta de adesão da Ufac ao Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) foi aprovada pelo comitê gestor, formado por 18 universidades, em reunião deliberativa no dia 12 de dezembro deste ano, ficando em primeiro lugar entre as aprovadas.

Dessa forma, a instituição passa a ser um polo do programa e poderá participar do edital de seleção 2023, com previsão para ingresso da primeira turma no primeiro semestre de 2024. O processo agora depende de movimentações burocráticas internas da Ufac. O objetivo do programa é a formação continuada de professores de Química.

A futura coordenadora do polo do PROFQUI na Ufac, Gahelyka Aghta Pantano Souza comemorou a aprovação da Ufac no programa que, segunda ela, estava limitado à região Sul e Sudeste do país. “Não havia polos em regiões mais distantes, não havia no Norte do Brasil, por exemplo”, disse. “Essa aprovação é um grande ganho para o curso de Química da Ufac. A nossa expectativa é que contribua com a formação inicial dos nossos alunos, na produção acadêmica, na pesquisa, na extensão, ao mesmo tempo que trás uma formação continuada para os professores em exercício na rede básica de ensino, que é o foco do programa”.

O PROFQUI é um Programa de Pós-Graduação semipresencial, stricto sensu, na modalidade mestrado profissional na área de Química com oferta nacional. O programa passa por um momento de expansão de rede.

A rede é formada por instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O programa é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e cogestão da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) com apoio das instituições associadas.