Uma ação envolvendo policiais militares do Grupo intervenção rápida e ostensiva (Giro), do 5° Batalhão PM, juntamente com Grupo especial de fronteira (Gefron), apreenderam mais de dois quilos de entorpecentes no domingo, 25, em Brasileia.

Os integrantes das forças policiais receberam informações de um endereço onde estava sendo armazenado entorpecentes. Os policiais foram ao local citado e apreenderam 2,750 quilogramas de substância aparentando ser Skank.

O entorpecente foi entregue na delegacia de brasileia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.