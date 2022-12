Ano novo, concursos novos: 55 mil vagas serão abertas em 2023

Com a chegada de um novo ano, aumenta a busca por novas oportunidades no mercado de trabalho. Para os concurseiros de plantão, a notícia é boa: a previsão é que, em 2023, 55 mil vagas sejam abertas, em diferentes órgãos espalhados pelo Brasil. O Direção Concursos, parceiro do Metrópoles, reuniu os certames com grandes chances de ocorrerem ao longo do próximo ano.

São vagas para as mais diversas áreas de atuação, em todos os níveis de escolaridade. Para conferir os concursos abertos, basta clicar neste link.

—Do Metrópoles