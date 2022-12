Publicado o edital para a categoria Pódio do Bolsa Atleta 2023

Reservada aos atletas brasileiros de maior destaque nos cenários olímpico e paralímpico, a categoria Pódio da Bolsa Atleta está com inscrições abertas para o edital 2023. A Portaria nº 835, publicada pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 05.12, oficializou a chamada pública. O texto do edital nº 1 de 2022, da Secretaria Especial do Esporte, também já está disponível.

Como nas últimas edições, as adesões devem ser realizadas pelo sistema online do Bolsa Atleta, disponível em https://bolsaatleta.cidadania.gov.br/. O período de inscrição segue até 27 de janeiro de 2023. Segundo o texto do edital, o prazo previsto para publicação dos contemplados é 28 de abril de 2023.

Há uma série de requisitos para que um atleta tenha acesso aos repasses mensais de R$ 5 mil a R$ 15 mil reservados aos integrantes da categoria mais seleta do Bolsa Atleta. A primeira delas é o esportista estar entre os 20 melhores do mundo em modalidades que pertençam aos programas olímpico ou paralímpicos, sejam eles de verão ou de inverno.

Além disso, o atleta deve comprovar estar em plena atividade esportiva, estar vinculado a instituições oficiais do desporto nacional e precisa ser indicado pelas entidades nacionais de administração do desporto, casos do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

As indicações são avaliadas por um Grupo de Trabalho, composto por integrantes do COB, do CPB, de confederações esportivas e da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Os aprovados precisam, ainda, enviar um Plano Esportivo que indique as ações e competições que o atleta pretende exercer ao longo da temporada 2023.

Dimensão

Atualmente, 357 pessoas são beneficiadas pela categoria Pódio do Bolsa Atleta. São 199 atletas no masculino e 158 no feminino. Do grupo, 195 exercem modalidades do programa paralímpico e 162 praticam modalidades olímpicas.

As categorias “convencionais” do Bolsa Atleta integram edital separado, que tem previsão de publicação no início de 2023. Atualmente, há 6.416 esportistas contemplados, entre as categorias Base (292), Estudantil (241), Nacional (4.792), Internacional (847) e Olímpica/Paralímpica (244). São 3.576 homens (56%) e 2.840 mulheres (44%). Os repasses mensais variam entre R$ 370 e R$ 3.100, de acordo com a categoria.

Para 2023, o orçamento previsto para o programa Bolsa Atleta como um todo é de R$ 120,5 milhões.

Relevância comprovada

A abrangência do Bolsa Atleta pode ser medida pelos resultados nacionais nas principais competições. Nos Jogos de Tóquio, por exemplo, 80% dos integrantes da delegação olímpica e 95% da paralímpica eram bolsistas.

Nos Jogos Olímpicos, o país conquistou 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes), em 13 modalidades. O resultado significou a 12ª colocação no quadro de medalhas. Em 19 dos 21 pódios (90,45%), os atletas recebiam a Bolsa Atleta.

Nas Paralimpíadas, foram 72 medalhas (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes) conquistadas, o que rendeu a sétima posição no quadro de medalhas ao Brasil. Os bolsistas representaram 68 dos 72 pódios conquistados: 94,4% do total.