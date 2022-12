Índice FIEC: Acre é o 23º no ranking nacional de inovação    

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), por meio do Observatório da Indústria, divulgou na 1ª semana de dezembro a edição de 2022 do Índice FIEC de Inovação dos Estados. O Acre ficou em 23º lugar, ganhando apenas do Tocantins (27º), Amapá (26º), Piauí (25º), Alagoas (24º).

No rankeamento passado, o Acre estava em 21º lugar. Portanto, caiu duas posições este ano. Mas há boas notícias, já que no quesito ´investimento em ciência e tecnologia´ o Acre melhorou sua posição, ocupando atualmente o 7º lugar. O Acre evoluiu também em ´infraestrutura´ e ´produção científica´.

Em ´capital humano e gradução´o Estado que ocupa a primeira colocação no ranking nacional é São Paulo, seguido por Minas Gerais (2º) e Santa Catarina (3º). Os Estados com menor desempenho em termos de capital humano no nível graduação são Piauí (27º), Roraima (26º) e Acre (25º). Os Estados das regiões Sudeste e Sul ocupam as primeiras posições no país, o que explica o fato de essas regiões apresentarem a melhor performance em produtividade do capital humano.

O top 5 no Índice de Inovação é composto por: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na dimensão de Capacidades, os primeiros colocados se repetem, sendo novamente: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Enquanto isso, na dimensão de Resultados, a ordem é: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Pode[1]se observar uma predominância de estados das regiões Sul e Sudeste entre os mais inovadores.

O estudo realizado desde 2018 analisa diversos aspectos do ecossistema inovador para cada uma das 27 unidades federativas do Brasil.

O Índice FIEC de Inovação dos Estados é composto por duas dimensões (capacidades e resultados), as quais são formadas por um total de 12 indicadores, como Investimentos Públicos em Ciência e Tecnologia, Capital Humano, Infraestrutura, Produção Científica e Empreendedorismo. O objetivo da publicação é mensurar de forma quantitativa o desempenho relativo dos estados, de modo a identificar seus pontos fortes e fracos em termos de inovação e temas correlacionados.

Conforme o estudo, São Paulo é o estado mais inovador do Brasil, mantendo a posição de destaque desde que o Índice FIEC foi publicado pela primeira vez. Em seguida, aparecem os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Ceará aparece em 11º lugar dentre todo o País e em 2º da Região Nordeste.

Acesse o estudo da FIEC aqui Indice-FIEC-Inovacao_2022_Final.pdf