–Assessoria de Comunicação da PMAC–

Guarnição de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), da Polícia Militar do Acre (PMAC), desarticulou na noite desta sexta-feira, 23, uma “boca de fumo”, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Dois homens foram presos durante a ação policial.

Durante patrulhamento a equipe policial realizou abordagem a uma dupla, sendo encontrado na abordagem, seis trouxinhas de cocaína, 26 trouxinhas de cocaína e 246,00 do reais, além de balança de precisão.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.