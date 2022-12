O governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira, 22, uma importante conquista para o Acre, a autorização para exportação de carne suína e bovina para o país vizinho, Peru. A autorização terá vigência de três anos.

“Mais uma grande vitória para o nosso Acre. O governo peruano autorizou a exportação da carne bovina acreana. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que nos ajudaram a alcançar essa grande conquista”, comemorou Gladson Cameli em suas redes oficiais.

Em documento oficial, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Irrigação do governo peruano informa ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa) que, após a realização de vistoria in loco às dependências da Agroindústria Dom Porquito e do Frigorifíco Frisacre Santo Afonso, foi constatado que ambos atendiam todas as exigências sanitárias para exportação de carne suína e carne bovina desossada e miudezas para o Peru.

Antes de encerrar o ano de 2022, o governo do Estado recebeu mais uma boa noticia que vai animar o setor produtivo do Acre. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa) informou, por meio de comunicado oficial, que em janeiro de 2023 o Acre receberá uma comitiva da República Dominicana, em missão técnica, também com interesse de habilitar mais um frigorífico para exportação de carnes.

O que disseram

“Nesses 33 anos que moro no Acre, vi entrar e saírem governos enviando missões ao Peru, sempre na esperança de se obter autorização para exportações, principalmente de carnes, e, somente agora com união e esforços de todos setores, o governo do Estado do Acre, setor produtivo, indústria e comércio, conseguimos viabilizar essa importante conquista. O Idaf foi um protagonista importante nessa vitória, pois uma das grandes barreiras imposta pelo mercado peruano, assim como demais países é a questão sanitária, que requer um trabalho muito rigoroso, o que vem sendo feito com muita determinação, seriedade e dedicação de todo o seu quadro técnico e demais servidores”, celebrou o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), José Francisco Thum.

“Essa é mais uma grande conquista do governo Gladson Cameli. A Dom Porquito é uma empresa genuinamente acreana e a habilitação para exportação da nossa carne suína representa geração de emprego e renda para o nosso estado, além de aquecer o mercado com o fortalecimento da indústria local”, destacou Evilando Achaad, presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), acionista da empresa Dom Porquito.

“Com essa conquista, cria-se um novo cenário de oportunidades, que irá ampliar as cadeias produtivas em todas as regionais do Acre. Com essa demanda, teremos que ampliar a produção, isso irá potencializar o surgimento de mais produção de suínos, produção agrícola, gerando mais trabalho e renda, que é o que tanto necessitamos. Temos um plano para expansão da produção para fortalecer o agro e a indústria. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli por ter dado todas as condições por parte da Seict, Anac e Idaf para que pudéssemos realizar as missões e ações, parabenizar as empresas Dom Porquito e Grupo Nosso Frigorífico por ter acreditado e se empenhado no cumprimento das determinações sanitárias peruanas e agradecer também à entidades empresariais que apoiaram, como as Federações e sindicatos”, destacou Assur Barbary de Mesquita, secretário de Indústria e Comércio (Seict).

“Mais uma grande conquista para o agronegócio implantado na gestão do Governador Gladson Cameli. O Acre está no caminho do desenvolvimento econômico e firmando-se cada vez mais nos mercados andinos que é a nossa melhor oportunidade de negócios”, comemorou o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo.

Acesse o link, e confira a publicação do governo peruano que credencia o Acre a exportação : https://www.gob.pe/institucion/senasa/informes-publicaciones/1896214-establecimientos-habilitados-para-exportar-productos

Saiba mais

Em 2019, no primeiro ano da atual gestão, foi assinado protocolos de intenções para estreitar as relações comerciais entre o Acre, Rondônia e o Peru com objetivo de manter a importação e exportação de produtos do Brasil e do Peru e, assim, abrir novos mercados e alavancar o desenvolvimento do comércio, indústria e agronegócio no Acre.

Recentemente, o Estado do Acre foi classificado em 8º lugar no ranking nacional com o maior número de exportação de carne suína do Brasil. A expectativa é que, após a autorização, se alcance patamares maiores, além de contribuir para aquecer o comércio e fomentar a indústria local.