OCA Cruzeiro do Sul completa 2 anos com milhares de serviços

Contabilizando mais de 65 mil atendimentos realizados, a Organização em Centrais de Atendimento (OCA) de Cruzeiro do Sul celebrou, na tarde desta quarta-feira, 21, dois anos de prestação de serviços na segunda maior cidade do Acre. A unidade assegura acesso rápido às informações e aos serviços públicos a moradores dos sete municípios do Vale do Juruá e também do Guajará (AM).

Desde a fundação, em 2010, de sua primeira unidade, em Rio Branco, o objetivo da organização é proporcionar à população atendimento centralizado de diversas instituições, sejam da esfera federal, estadual ou municipal, com o compromisso de implantar um novo padrão nos serviços públicos, oferecendo mais qualidade de atendimento com eficiência, rapidez, respeito e acolhimento.

A central do Juruá manteve a média diária de cem atendimentos, realizados por 40 profissionais, que se distribuem entre os serviços de emissão de registro-geral (RG) e correspondências bancárias, além de dar resolutividade a encargos relacionados ao Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Acre (Procon/AC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtrans) e outros. Ao todo, são mais de 300 serviços de 13 órgãos.

“Dois anos consolidam a marca OCA com humanidade, comodidade e respeito. Disponibilizamos mais de 300 serviços, melhorando a qualidade em atendimento, com grande aprovação do público. E, para valorizar nossos atendentes, em parceria com a empresa Norte, entregamos prêmios para os melhores de 2022”, relatou Francisca Brito, diretora da organização.

Na celebração, estiveram presentes, além dos servidores, o gerente local do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Braz Pedrosa; a coordenadora regional da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Milca Santos; vereadores e autoridades locais.

O que disseram

“O espaço é de suma importância, pois realiza serviços desburocratizados e de excelência.”

Júlio Almeida, usuário da unidade

“Faço uma avaliação muito positiva desses dois anos de funcionamento. Para o próximo ano, almejamos expandir o número de atendimentos.”

Natalino Paulo Aguiar, chefe de divisão da OCA em Cruzeiro do Sul

“A OCA é a minha segunda casa, aqui sou acolhido, o ambiente de trabalho é saudável, tudo de maneira humanizada para oferecer um serviço à altura do que merecem os juruaenses.”

José Raiulon Souza, servidor da OCA e ganhador do prêmio de Melhor Agente de Apoio