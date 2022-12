Ifac abre inscrições para professor formador do Programa UAB

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para professores que desejam atuar no curso de pós-graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 26 de dezembro.

Ao todo, estão sendo ofertadas vagas para cinco disciplinas: Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica, Didática Profissional, Pesquisa e Extensão Tecnológica na Educação Profissional e Tecnológica, Libras e Trabalho Final de Curso. Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter diploma de licenciatura em qualquer área de formação, além de experiência profissional no magistério superior.

Clique e faça sua inscrição

https://questionario.ifac.edu.br/index.php/176924?lang=pt-BR

Para se inscrever, basta acessar preencher o formulário de inscrição (disponível aqui) e anexar os documentos comprobatórios exigidos no Edital Complementar Proen/Cread/Ifac nº 09.

Os candidatos aprovados atuarão como docentes formadores e terão direito a bolsa de R$ 1,3 mil (Professor Formador I) ou R$ 1,4 mil (Professor Formador II).

De acordo com edital, a seletiva dos professores formadores será feita em duas etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório e que consiste na verificação dos atendimentos aos requisitos da inscrição, e a segunda fase de caráter classificatório, em que serão analisados os documentários comprobatórios solicitados no ato da inscrição.

Conforme cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 27 de dezembro. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso, deverão apresentar documentação no dia 28 de dezembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 29 de dezembro.

Acompanhe todos os resultados da seletiva na página do edital: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/636/