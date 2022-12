Foi publicado o mais novo edital do concurso Banco do Brasil. De acordo com o documento, são ofertadas 6 mil vagas de nível médio de escolaridade, sendo 4.000 imediatas e 2.000 CR.

As oportunidades são para o cargo de Escriturário, nas especialidades de Agente de Tecnologia e Agente Comercial, com remuneração inicial fixada em R$ 3.622,23, para uma jornada de 30h semanais.

Os interessados na seleção poderão se candidatar entre os dias 23 de dezembro a 24 de fevereiro de 2023, no site da banca organizadora, o Cesgranrio, ao custo de R$ 50,00. As provas são previstas para 23 de abril.

Edital Banco do Brasil – Escriturário

