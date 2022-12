Saldo da balança comercial do Acre é 15% maior que em 2021

De acordo com o boletim publicado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Acre registrou, pelo décimo primeiro mês consecutivo, superávit na balança comercial. Em novembro, o estado importou US$ 478 mil e exportou US$ 987 mil, resultando um saldo positivo de US$ 509 mil.

Destaque para a comercialização de madeira, suínos, bovinos, milho e castanha. Juntos, esses produtos representam 81,4% das exportações acreanas, que tiveram África do Sul, Bolívia e República Dominicana como principais mercados consumidores.

No acumulado entre os meses de janeiro e novembro de 2022, a balança comercial do Acre já alcançou superávit de US$ 47,9 milhões. O valor é 15% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior. Peru, Holanda e Estados Unidos são os três países que mais importaram a produção local.

Os números foram comemorados pelo governador Gladson Cameli. De acordo com o gestor, o cenário para os próximos anos são extremamente favoráveis, principalmente pela retomada da economia global após o período mais crítico da pandemia.

“Veja que os principais produtos exportados são da área do agronegócio. Essa é uma aposta do nosso governo que vem dando muito certo. Não tenho dúvidas que vamos seguir superando nossos recordes de produtividade e exportações. Isso será fundamental para a geração de emprego e renda, além de contribuir com o desenvolvimento do Acre”, afirmou.