Resultados do Encceja 2022 estão disponíveis; veja tudo aqui

Os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 estão disponíveis na Página do Participante. Mais de 547 mil pessoas realizaram as provas em agosto, no intuito de obter os certificados do ensino fundamental e médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicou o exame em todas as unidades da Federação.

A Página do Participante traz, como novidade, uma lista com as escolas que emitem o certificado de conclusão e a declaração parcial de proficiência, por estado e município. Desse modo, é possível verificar os endereços mais próximos para fazer a emissão presencial, ou eletronicamente, no caso das escolas que oferecem essa opção.

Encceja – A participação no Encceja é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. Realizado pelo Inep desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos. Com isso, estabelece uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. O Encceja serve, ainda, de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

